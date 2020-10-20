قائد تشيلسي يدعم حارس المرمى كيبا بهذه الطريقة

عبر سيزار أزبلكويتا، قائد فريق تشيلسي، عن تضامنه مع مواطنه الحارس كيبا الذي لا يعيش أفضل فتراته داخل جدران النادي اللندني.





وكانت أخطاء كيبا المُتكررة مع البلوز قد دفعت الإدارة للحصول على خدمات الحارس السنغالي الجديد للفريق إدوارد ميندي لتعزيز خيارات لامبارد، الم في ذلك المركز الهام.





وقال أزبلكويتا، في تصريحات نقلها موقع توك سبورت البريطاني، :”في كرة القدم نَمُرّ بأوقاتٍ صعبة، في مركزي كقائد بجانب كوني أعرفه منذ زمن بعيد فإنني أحاول دائمًا مُساعدته”.





وأضاف قائد البلوز قائلًا :"في بعض الأحيان فأنت تشعر بأن كل شيء يقف ضدك، يجب أن تتحلى بالشخصية لمواجهة الأمر”، وتابع :”ليس لدي شك أن كيبا سيعمل جاهدًا لتعديل الموقف".





ويأمل جمهور تشيلسي أن يتمكن الفريق من تحقيق تطلعاتهم هذا الموسم سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد موسم الانتقالات المُذهل للنادي الذي نجحت خلاله الإدارة في الحصول على مجموعة من أفضل لاعبي العالم.