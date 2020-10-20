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رياضة

مدير البطولة العربية يكشف حقيقة إلغائها

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 04:14 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
أكد طلال آل الشيخ مدير البطولة العربية للأندية، أن الاتحاد العربي لكرة القدم لم يفكر إطلاقا في إلغاء البطولة، مشيرا إلى كونها لا تقل أهمية عن البطولات القارية.

وقال طلال آل الشيخ في تصريحات لبرنامج الديوانية عبر القنوات الرياضية السعودية،: "لم نعلم بتوقيت مباراة الاتحاد والهلال بالدوري السعودي قبل تحديد مواجهة الاتحاد والشباب في البطولة العربية للأندية".

وكشف: "الناديان اتفقا على تحديد موعد مباريات نصف النهائي مع الاتحاد السعودي لكرة القدم".

وواصل: "ننتظر اتفاق الإسماعيلي والرجاء المغربي بخصوص موعد مباراة الإياب المقررة بينهما في المغرب، بعدما شاهدنا الأهلي والزمالك يلعبان أمام الوداد والرجاء بالمغرب دون جماهير".

وتابع: "الأسبوع المقبل سيتم تحديد موعد الإياب، وسينتهي الدور نصف النهائي في منتصف يناير، على أن يكون النهائي في أواخر الشهر نفسه".

وأضاف: "لم نفكر في إلغاء البطولة بسبب كورونا، لأنها لا تقل أهمية عن البطولات القارية، وأصبحت مطلب لكبار الأندية خصوصا في أفريقيا".

وبيّن: "لم نفكر في اللجوء لنظام التجمع، في المباريات المتبقية، خصوصا أن المتبقي 3 مباريات بنصف النهائي إضافة للنهائي".

وأردف: "هناك مواجهة تجمع فريقين سعوديين ذهابا وإيابا دون صعوبة، وأي فريق سيعتذر عن عدم الاستكمال لأي ظرف بعد مشاركته بالبطولة، سيتم توقيع العقوبات بحقه".

وأكد: "التطور الكبير والمذهل في الرياضة السعودية فضله يعود بعد الله لسمو ولي العهد وبقاء مسمى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فخر واعتزاز وشرف لنا كرياضيين".

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