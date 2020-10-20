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أخبار العالم

الشرطة الفرنسية تلقي القبض على 3 فتيات يعلقن صورا مسيئة للنبي محمد

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 05:11 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
ألقت الشرطة الفرنسية، القبض على 3 سيدات، وذلك عقب قيامهن بتعليق صور كاريكاتورية مسيئة للنبي (ص) في مدينة نولوز الواقعة جنوب غرب فرنسا. 

وقامت النساء بحمل دلو مليئ بالغراء وأوراق من هذه الرسومات، وبدأن في تعليقها على جدران المدينة وفي الشوارع. 

وحملت هذه المصلقات رسما كاريكاتورية رسمها مدير صحيفة شارلي إيبدو، الذي قتل في الهجوم الذي تعرضت له الصحيفة في عام 2015. 

وحاول المارة منع الفتيات من هذا الأمر، إلا أنهن رفضن   الانصياع للأمر، واستمرين في إغراق شوارع المدينة بهذه الرسومات. 

لكن ما هي نصف ساعة على بدء النساء الثلاث بإلصاق الرسوم حتى ألقت الشرطة القبض عليهن واقتادتهن إلى مركز الشرطة بتهمة “تعليق ملصقات بصورة غير قانونية”، وخاصة في مواقع أثرية.

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