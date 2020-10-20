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أخبار العالم

لا وفيات جديدة.. الصين تسجل 19 إصابة بكورونا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:19 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت اللجنة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، جميعهم قادمين من الخارج. 

كما قالت اللجنة في تقريرها إنها لم تسجل أي حالات وفاة أو إصابات محلية في الصين، كما أعلنت خروج 10 أشخاص عقب تعافيهم من المستشفيات؛ وبذلك يكون إجمالي إصابات فيروس كورونا في الصين منذ ظهور الوباء 85704، وحالات الوفاة 4634 حالة وفاة. 

وكشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين، عن مصدر تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مدينة تشينجداو، وذلك خلال عمليات التفتيش الدورية التي يقوم بها.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، تمكن المركز من العثور على عينات من الفيروس المستجد، على عبوات تحتوي سمك القد المجمد المستورد.

واكتشف الخبراء هذه الفيروسات الحية خلال التحقيقات الجارية في أسباب تفشي "كوفيد-19" في مدينة تشينجداو بمقاطعة شاندونج. 

وقال المركز، في بيان له إنه يمكن في ظروف معينة، أن يبقى الفيروس المستجد حيا على عبوات المواد خلال فترة طويلة وقد يسبب الإصابة بالمرض "عبر سلسلة التجميد الدولية".

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