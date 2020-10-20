أخبار العلوم والتكنولوجيا..اشتري آيفون 7 بـ2700 جنيه فقط..نوكيا تبني أول شبكة هواتف على سطح القمر

من شركة سامسونج حيث ستصدرها الشركة فى وقت مبكر للغاية ، وهو شهر ياناير من العام القادم 2021 ،

كما أن الهواتف ستكون عبارة عن ثلاة هواتف هى Galaxy S21 و Galaxy S21 plus بالإضافة إلى هاتف

Galaxy S21 Ultra الذى سيكون الأغلى والأكثر تميزا فى المجموعة .