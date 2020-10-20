أخبار العلوم والتكنولوجيا..اشتري آيفون 7 بـ2700 جنيه فقط..نوكيا تبني أول شبكة هواتف على سطح القمر

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لطالما بذل عشاق هاتف آيفون الشهير الكثير من الجهد بحثًا عن الإصدارات صغيرة الحجم، حيث الأناقة و أفضل أداء فى العالم، إلا أن أسعار الشراء العالية تشكل عائقًا كبيرًا عند الشراء، و لكن هذا العرض يجعلك تستطيع شراء آيفون 7 بنصف سعره تقريبًا.
كشفت تسريبات للمرة الأولى، عن المواصفات الكاملة لهاتف Huawei Mate 40 Pro من شركة هواوى الصينية، والذى سيتم إطلاقه بعد غد الخميس 22 أكتوبر، حيث سيكون الهاتف أكثر انحناء من هاتف P40 Pro.
كشفت تسريبات أن شركة فيفو الصينية، تعتزم إطلاق هاتف vivo iQOO U1x غدا الأربعاء، 21 أكتوبر، حيث تم إدراج الهاتف على موقع البيع الصيني JD.com ، كما ظهر الهاتف على قاعدة بيانات TENAA لاعتماد الهواتف فى شهر سبتمبر الماضى.
كشفت تقارير عن تحقيق هواتف آيفون 12 التى أعلنت الشركة عنها رسميا منذ أيام، وطرحتها للحجز المسبق الأسبوع الماضى، أكثر من ضعف مبيعات هواتف آيفون 11 عند إطلاقها العام الماضى، وهو الأمر الذى شكك فيه الكثير من المحللين والمقيمين، حيث جاءت هواتف آيفون 12 بسعر أعلى وبتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G التى لم يتم تطبيقها بشكل واسع .
تميزت هواتف آيفون 12 لهذا العام بعدد من المميزات والخصائص التى لم يسبق وأن أتت فى هواتف آيفون السابقة، وعلى الرغم من أنها افتقدت عدد من الميزات المهمة مثل معدل التحديث 120 هرتز ، حيث جاءت بمعدل 60 هرتز فقط ، وكذلك سعة البطاريات المتوسطة، إلا أن الميزات التى جاءت لأول مرة فى الهواتف تعتبر إنجازا كبيرا للمستخدمين.
كشفت تسريبات موعد وعدد من المواصفات التى ستصدر بها هواتف Samsung Galaxy S21، من شركة سامسونج حيث ستصدرها الشركة فى وقت مبكر للغاية ، وهو شهر ياناير من العام القادم 2021 ،كما أن الهواتف ستكون عبارة عن ثلاة هواتف هى Galaxy S21 و Galaxy S21 plus بالإضافة إلى هاتف Galaxy S21 Ultra الذى سيكون الأغلى والأكثر تميزا فى المجموعة .
قامت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، باختيار شركة الهواتف الفنلندية نوكيا Nokia، لبناء أول شبكة خلوية الهواتف المحمولة على سطح القمر، حيث تخطط وكالة الفضاء الأمريكية لمستقبل يعود فيه البشر إلى هناك ويقيمون مستوطنات على سطح القمر، حيث تهدف ناسا إلى إعادة البشر إلى القمر بحلول عام 2024 والبحث عن وجود طويل الأمد هناك في إطار برنامج Artemis .