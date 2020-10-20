بعد سخرية شخص منها| #ادعم_اذاعة_القران_الكريم يتصدر تويتر.. ومغردون: "فداكي نفسنا"

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر #ادعم_اذاعة_القران_الكريم بعد قيام شخص بعمل فيديو للسخرية من إذاعة القرآن الكريم.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏مفيش بيت مصري ملهوش ذكريات مع ‎#إذاعة_القرآن_الكريم ، اتعلمنا منها صحيح الدين، وأصبحت جزء من حياتنا، كل الدعم لافضل اذاعة في مصر. ‎ #ادعم_اذاعة_القران_الكريم " و"‏هي مش محتاجه دعم اكيد لكن بنفكركم بيها اكيد الحياه و مشغلها اخدتنا منها ويا ريت بس نفتكرها".





وقال آخرون "‏الحمد لله تربينا عليها ومازالنا نتعلم منها وشغالة ٢٤ ساعة في البيت عندي ‎ #ادعم_اذاعة_القرآن_الكريم" و" ‏فيها احلى ذكريات حياتنا وبنعيش عليها احلى وقت في حياتنا تقريبا يعنى دى اتعلمنا منها اكتر حاجه عن ديننا وعرفنا عنه من الشيخ محمد رفعت ٧ الصبح ياااااه فداكى نفسي اقسم بالله".





اقرأ أيضا:





