سفيرة مصر في داكار تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع رئيس غرفة التجارة السنغالي

بحثت سفيرة مصر في داكار نهى خضر مع رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة السنغالي عبد الله ساو سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلديّن في ضوء وجود استثمارات مصرية في البلاد بقطاعات السياحة والبنية التحتية والطاقة الشمسية والمصايد.





وذكرت الخارجية، أن اللقاء تناول فرص رفع معدلات التبادل التجاري في العديد من المنتجات وعلى رأسها الأنسجة وأدوات البناء والسجاد والأثاث المنزلي.





وشارك في الاجتماع كذلك رئيس مجلس رجال الأعمال المصري السنغالي من الجانب السنغالي، والذي ألقى الضوء على آفاق التعاون بين الدولتيّن بما يضمن تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بالثنائية.





كما قدم ساو، في نهاية اللقاء، الدرع التذكاري للغرفة للسفيرة نهى حضر تقديرًا لجهودها في دفع عجلة التعاون بين البلديّن.