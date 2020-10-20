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حوادث

مصرع طفلين في حادث تصادم على طريق فرعي بسوهاج

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:31 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
لقي طفلان مصرعهما إثر حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية "موتوسيكل" على طريق فرعي بمركز ساقلتة شرقي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد ابو موسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مأمور مركز شرطة ساقلتة بوقوع حادث تصادم بطريق فرعي دائرة المركز، ووجود متوفيين.


وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي بطريق فرعي اصطدمت بدراجة بخارية "موتوسيكل"، ما أدى إلى وفاة كل من:"علي م. ر"، ١٦ عامًا، و"يحي أ. ر"، من مستقلي الموتوسيكل.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ساقلتة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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