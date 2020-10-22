فيديو جراف.. أشرف زكي يعلن استقالته من منصب نقيب الممثلين

انتشرت أنباء في الساعات الماضية عن استقالة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية مما سبب حالة من الجدل داخل الوسط الفني.

وسيطرت حالة من الغموض الشديد بشأن الأسباب الحقيقية حول تردد خبر الاستقالة والأسباب التي من الممكن أن تدفع الفنان أشرف زكي للتقدم بها بعد سنوات طويلة.





وقال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون،إنه لم يتقدم باستقالته من نقابة المهن التمثيلية، وأنه ملتزم بجميع مهامه كنقيب لكل فنانو مصر، ولكن سيغادر العمل النقابى تماما خلال موعد إنعقاد الجمعية العمومية فى شهر ديسمبر المقبل.











