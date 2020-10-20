حملة ترامب تتهم لجنة المناظرات الرئاسية بـ"التحيز"

اعترضت حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على "زر كتم الصوت" الذي أعلنت عنه لجنة المناظرات الرئاسية وقالت إنه سيتم استخدامه في مناظرة، ترامب، المقبلة مع منافسه، جو بايدن.





وقال مدير الحملة بيل ستيبين، في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن: "ترامب سيشارك في المناظرة المقررة الخميس المقبل بغض النظر عن تغييرات اللحظات الأخيرة في القواعد من قبل اللجنة "المتحيزة"، في محاولتهم الأخيرة لتقديم ميزة لمرشحهم المفضل".





وأضاف ستيبين أن الحملة الرئاسية غير راضية عن المواضيع المعلنة لمناظرة الخميس، مشيرة إلى أنها كان يجب أن تركز أكثر على السياسة الخارجية.





في المقابل، أعلنت حملة بايدن أن كلا الجانبين كانا قد اتفقا في السابق على السماح للمشرفين على المناظرات باختيار الموضوعات.





وقال تي جيه داكلو المتحدث باسم بايدن، إن "ترامب مهتم بقواعد المناظرة أكثر من اهتمامه بتقديم المساعدة في دولة تعاني من أزمة".





وأعلنت لجنة المناظرات الرئاسية توفير زر "كتم صوت" يمكن كل مرشح بالحديث لمدة دقيقتين في بداية كل جزء من المناظرة، وبعده سيتم تشغيل ميكروفوني المرشحين، للسماح بالحوار المتبادل بينهما والرد على بعضهما البعض.





وتعد هذه المواجهة الثانية التي ستعقد بين ترامب وبايدن، بعد قام المرشحان بمقاطعة بعضهما مرارا في المناظرة الرئاسية الأولى.





ورفض ترامب المشاركة في مناظرة ثانية كانت مقررة، الخميس الماضي، بسبب خلاف حول إجرائها عن طريق الإنترنت، وقد أثار ترامب حينها مخاوف بشأن كتم صوت ميكروفونه.



