سلطة الكول سلو من أشهى أصناف السلطة التي يحبها الكبار والصغار، ويتهافتون عليها في المطاعم، وهي صنف لذيذ يمكنك تقديمه على سفرتك ولضيوفك بخطوات سهلة وبسيطة وأقل مجهود في المنزل اليكم اكثر من طريقة لعمل سلطة الكول سلو.

طريقة عمل الكول سلو:

مدة التحضير: 15 دقيقة

الكمية: تكفي لـ 4 أفراد

مكونات الكول سلو:

ثمرة كرنب صغيرة

2 ثمرة جزر مبشور

ربع فنجان مايونيز

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة حليب

ملعقة كبيرة خل أبيض

ملعقة كبيرة عصير ليمون

ربع ملعقة صغيرة ملح

رشة فلفل أسود

طريقة عمل الكول سلو :

قومي بتقطيع الكرنب إلى شرائح صغيرة، وابشري الجزر بالمبشرة

في وعاء عميق اخلطي الكرنب مع الجزر، وضيفي المايونيز ثم الليمون ثم ملعقتين الحليب السكر وقلبيه

ضيفي ملعقة الخل الأبيض ثم الملح والفلفل الأسود وقلبي الخليط جيدًا ثم اتركيه في الثلاجة وقدميه عند الغداء.

