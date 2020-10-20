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حوادث

بينهم مُسن.. إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسوهاج

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:42 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني

أصيب 6 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمركز البلينا في محافظة سوهاج.


وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة البلينا مفاده نشوب مشاجرة ووجود مصابين.

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وبالانتقال والفحص تبين إصابة كلً من:"ناصر. ح.ع"، 16 سنه، طالب، و"عبداللطيفق. ح.ع"، 21 سنه، عامل، و"حازم. ع. ق"، 46 سنه، عامل، طرف أول وكلًا من:"أحمد. ح. ع"، 21 سنه، عامل، و"عاطف. ع. م"، 61 سنه، عامل، و"محمود. ع. م"، 30 سنه، عامل، طرف ثانِ، مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل الأول والثاني من اطرف الأول إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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