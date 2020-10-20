AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يقرر العودة لغلاف غزة

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:47 ص
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يقرر العودة لغلاف غزة
Advertisements
سمر صالح
أفادت وسائل الإعلام العبرية، أن الجيش الإسرائيلي قرر العودة للروتين، واستئناف العمل الزراعي، في المناطق المحاذية للسياج الحدودي الفاصل مع قطاع غزة.
 
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، إنه وبعد تقدير الموقف ، تقرر عودة النشاط الزراعي قرب السياج الحدودي الفاصل مع قطاع غزة، باستثناء مناطق محددة.
 
وأضاف الناطق، أنه ما زال النشاط الهندسي على الحدود مع القطاع مستمرا، دون وجود أي مخاطر على المستوطنات، أو تعليمات خاصة للسكان بالغلاف.
 
وفي السياق، ذكر موقع "والاه" العبري، أن الجيش الإسرائيلي قرر صباح اليوم رفع الحواجز التي وضعها بالأمس على الطرق الرئيسية في غلاف غزة.
 
هذا وكشفت القناة السابعة، النقاب عن قيام رئيس الأركان كوخافي بزيارة ميدانية الى منطقة فرقة غزة، وذلك على خلفية وجود تخوفات لوقوع عمليات أمنية هناك.
 
وزعمت القناة السابعة، مساء أمس، أن الجيش الإسرائيلي، كشف نفقا هجوميا لحركة حماس، يمتد من وسط القطاع إلى داخل الحدود الإسرائيلية، بينما نفت وسائل إعلامية إسرائيلية أخرى هذا الخبر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

19 حريقاً في المستوطنات.. الطيران الإسرائيلي يقصف قطاع غزة

الصحة الفلسطينية: إصابتان برصاص حي أطلقه الجيش الإسرائيلي

إسرائيل تشتعل.. 12 صاروخا و49 حريقا وإصابة منزل في سديروت

استهداف مواقع لـ حماس وحزب الله.. طيران الاحتلال يقصف الشمال والجنوب

ترشيحاتنا

مصابة بالسعار.. ثعالب متوحشة تهاجم المواطنين والماشية في الوادي الجديد.. تفاصيل

كيف ترى رسول الله في المنام؟.. بـ4 آيات قرآنية فقط اقرأها 70 مرة

أدعية تقال أمام الكعبة وماذا يقال أثناء الطواف

الدولار بـ15.75 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 20 -10-2020 ..فيديو

ليالي الأبطال.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

بعد سخرية شخص منها| #ادعم_اذاعة_القران_الكريم يتصدر تويتر.. ومغردون: "فداكي نفسنا"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال رحلة صيد .. صياد يجد نفسه في مواجهة محتدمة مع تمساح "صور"

الجيل الجديد.. سكودا أوكتافيا 2021 skoda octavia في طريقها إلى مصر.. صور

تنافس آيفون 12..أفضل 5 هواتف أندرويد..تعرف على السعر والمواصفات