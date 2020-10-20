محاضرات ثقافية وعلمية بثقافة الأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر ، حيث عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان"الوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا" وتحدثت رتيبة أحمد الطاهر المسئول الثقافى بإدارة القرنة الصحية عن الإهتمام التام بالطرق الوقائية والتغذية السلمية والحفاظ على التباعد الإجتماعى والإهتمام بنظافة الأيدى بالغسيل والتطهير وعدم الزحام فى الأماكن العامة وعدم الإقتراب من المرضى المصابين بالحمى والأنفلونزا أو أماكن المسافرين العائدين من الخارج ربما يكونوا حاملين للفيروس.





أعد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "تنمية المهارات عند الأطفال" وتحدثت صابرين حساني مدرب تنمية بشرية عن تنمية المهارات لدي الأطفال وعن المهارة اللغوية والجسدية والرياضية وتنمية المهارات العضلية واليدوية ودور الثقافة والقراءة في تكوين شخصية الطفل، كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى محاضرة بعنوان "الحرية في الإسلام" وأوضح بهلول مصطفى معنى مفهوم الحرية والإسلام دين حرية ودور الشعوب فى الحصول عليها والحفاظ عليها وأن ثمن الحرية غالى وتضحية الشعوب والأمم في الحصول عليها الحرية يعنى كرامة، بينما أعد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "التنمر بين طلاب المدارس الأسباب والحلول" وأوضح حسن عبد الباري كيف نعالج التنمر وما هو التنمر.





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نظم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "الكلمة الطيبة مفتاح وطب القلوب" وأوضح على حسان المعاملات الإنسانية والكلمة الطيبة وأثرها بثقافة الإنسان وتطويره وحسن التعامل، بجانب عقد القصر محاضرة بعنوان "أهمية الديكور المسرحى ودوره في المجتمع " وأوضحت د. علياء ماهر تعريف المسرح وعناصره والديكور وأهميته بالنسبة للمسرح، وكذلك أعدت مكتبة الضبعية الثقافية أمسية شعرية عن إنتصارات ٦ أكتوبر للشاعر سيد صدقي وألقى فيها قصائد عن الشهيد.





أقامت مكتبة النمسا الثقافية عرض إنشاد دينى وأنشد مصطفى السيد محمد السيد قصيدة عن" المولد النبوي الشريف"، كما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط ورشة حكي قصة بعنوان "أبطال أكتوبر" وتحدثت حجاجية خيري عن أبطال أكتوبر وتاريخهم وإنجازاتهم، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحرى ورشة فنون تشكيلية بأستخدام الكانسون الملون تنفيذ أروى أحمد وحبيبة علاء، كذلك أعد قصر ثقافة أرمنت ورشة فنون تشكيلية رسم الطبيعة الصامتة للفنان محمد أحمد .