غدا.. المؤلف الألماني باخ على مسرح مكتبة الإسكندرية

يُقدِّم أوركسترا مكتبة الإسكندرية بمركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية حفلا من أعمال المؤلف الألماني يوهان سيباستيان باخ وذلك غدًا الأربعاء الموافق 21 أكتوبر في تمام الثامنة مساء بالمسرح الكبير بقاعة المؤتمرات.





ويستضيف الأوركسترا لأول مرة المايسترو أحمد حمدي عازف الفيولينة المصري المُقيم بجينيف، كما يشارك بالعزف الصوليستات أحمد فرج (أوبوا)، و نغماية صفوت (بيانو)، وأمير طلعت(فيولينة)، وفوزي إبراهيم (فيولينة).





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افتتاح مسرح ليسيه الحرية..المحافظ: الإسكندرية تزخر بكبرى المؤسسات الثقافية





وكانت مكتبة الإسكندرية أعلنت عن استئناف نشاطها كاملًا في جميع القطاعات والأنشطة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13 /9 /2020 وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





وقدمت مكتبة الإسكندرية عددًا من الفعاليات "عبر الإنترنت" خلال الفترة الماضية، شمل عددًا من المحاضرات الثقافية، والفعاليات الفنية، والجولات الحية من داخل متاحف ومعارض مكتبة الإسكندرية، وكانت تبث مباشرة على قناة المكتبة على موقع يوتيوب، بالإضافة إلى صفحاتها الرسمية على موقع فيسبوك.





وقد افتتح اللواء محمد الشريف والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مساء أمس الاثنين، مسرح ليسيه الحرية، وذلك عقب تطويره وإعادة تأهيله والانتهاء من عمليات الإحلال والتجديد الخاصة بتطويره وفق أحدث النظم.





حضر الافتتاح؛ الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، وإسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، ومحمد سعد مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وعدد من قيادات وزارة الثقافة.





وخلال الافتتاح؛ تم تكريم مجموعة من الرموز الثقافية والفنية المصرية لعطاءاتهم البناءة، وتكريم العديد من المشاركين في تنفيذ عروض المبادرة المسرحية، بالإضافة إلى تكريمات البيت الفني للمسرح.وتضمنت الفعاليات؛ عرضا لفيديو قصير يتناول مراحل المسرح قبل وبعد وأثناء عمليات التأهيل، بالإضافة إلى عرض مسرحية (خارج المجموع) والتي تتناول مشكلة التنمر وتأتي ضمن عروض مبادرة "المؤلف مصري".