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على أنغام اسلمي يا مصر.. عرض بالدبابات في حفل تخريج الكليات العسكرية

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:02 ص
عرض بالدبابات العسكرية
عرض بالدبابات العسكرية
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نورهان رأفت
شهد الرئيس السيسي، عرضا بالدبابات العسكرية، على أنغام "اسلمي يامصر " ، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية ، والمعهد الفنى العسكرى.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية و المعهد الفني للقوات المسلحة، دفعة ١١٤ حربية، والدفعة ٧١ بحرية، والدفعة ٨٧ جوية دفعة، والدفعة ٥٧ فنية عسكرية، والدفعة ٤٨ دفاع جوي، والدفعة ٤٩ من المعهد الفني للقوات المسلحة.

يحضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، و الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

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