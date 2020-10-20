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عاشت بلادنا عاشت حرة لولادنا.. هتافات طلاب الكليات العسكرية عقب مراسم التسليم

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:02 ص
مراسم التسليم
مراسم التسليم
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نورهان رأفت
ردد طلاب الكليات العسكرية "عاشت بلادنا عاشت حرة لولادنا"، عقب مراسم تسليم وتسلم القيادة العسكرية من الطلاب الأكبر سنا، وذلك بحضور الرئيس السيسي وعدد من الوزراء والقيادات العسكرية.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، دفعة ١١٤ حربية، والدفعة ٧١ بحرية، والدفعة ٨٧ جوية دفعة، والدفعة ٥٧ فنية عسكرية، والدفعة ٤٨ دفاع جوي، والدفعة ٤٩ من المعهد الفني للقوات المسلحة.

يحضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

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