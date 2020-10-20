رينج روفر صاحبة المهام الشاقة تحتفل بعيدها الـ50

احتفلت شركة لاند روفر العريقة بمرور خمسين عامًا على انطلاق المسيرة الحافلة للسيارة صاحبة المهام الخاصة "رينج روفر"، حيث أقامت احتفالية رائعة من داخل فعاليات أسبوع جودوود للسرعة لنسخة العام 2020.





استعرضت خلالها العديد من الأيقونات العريقة للشركة بين النسخ الكلاسيكية، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، التي اشتهرت بها رينج روفر كواحدة من أفضل سيارات الطرق الوعرة.





شارك في مقدمة هذه الاحتفالية الهيكل الأول الذي تم تدشينه عام 1969، والذي تم استخدامه في العديد من العمليات الاختبارية لأنظمة الحركة واختبارات الطرق القاسية.





ظهر أيضًا خلال مقدمة الحفل النموذج الفريد رينج روفر فيفتي والذي تم تصميمه عام 1970، والسيارة بيفر بوليت التي حققت 27 رقمًا قياسيًا للسرعة عام 1975.





كما ضم أيضًا الحفل سيارة النسخة الاستكشافية في الولايات المتحدة عام 1970، وسيارة إسعاف معدلة، ونماذج غريبة ذات 6 عجلات قياسية، وسيارات البيك اب، كما ظهر أيضًا نموذج للسيارة رينج روفر المزودة بـ 6 أبواب.





رسم الحفل الكلاسيكي أبهى تصميم له، وذلك من خلال تجسيد الرقم 50 على أرضية مهرجان جودوود، بعدما تدرب المشاركون على التمركز الصحيح لإخراج هذا المشهد الرائع، والذي تم التقاطه عبر تقنية الكاميرا الطائرة تخليدا لهذه الذكرى، والتي تعتبر استعراضاَ تاريخياَ لواحدة من أقوى سيارات الطرق الوعرة.



