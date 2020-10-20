صحف الكويت.أمير البلاد يشدد على الالتزام بالوحدة الوطنية..الإمارات تصادق على الاتفاق الإبراهيمي..وزيرة الصحة المصرية تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا..ترامب:المال مقابل رفع السودان من قوائم الإرهاب

93 % نسبة الشفاء من كورونا في الكويت

انتخابات مجلس الأمة 5 ديسمبر

إيران.. صحف حكومية تحذر النظام من «احتجاجات» و«أزمات خطيرة»

موسكو تخطط لإطلاق حملات تلقيح جماعية ضد كورونا في غضون شهرين

فرنسا تعتقل 3 ناشطات ألصقن رسومًا كاريكاتورية للنبي محمد

إغلاق مكبر الصوت في مناظرة ترامب وبايدن الأخيرة لمنع المقاطعة

مجلس الأمن يبحث النزاع في قره باغ





تناولت الصحف الكويتية اليوم، الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري،





فقد سلطت صحيفة الوطن الضوء على تلقي وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، الاثنين، الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وذلك بعد تلقيها الجرعة الأولى في 28 سبتمبر.





ويأتي ذلك في إطار مشاركة وزيرة الصحة والسكان، في التجربة السريرية في مرحلتها الثالثة للقاح فيروس كورونا المستجد ضمن مبادرة "من أجل الإنسانية" بالتعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، ضمن حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة للفيروس والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته.





ووجهت الوزيرة الشكر لجميع المشاركين في التجربة السريرية للقاح فيروس كورونا المستجد في مرحلتها الثالثة، والذي يبلغ عددهم أكثر من 3 آلاف مشارك حتى الآن. ودعت مجددا المواطنين إلى المشاركة في تلك التجارب من أجل الإنسانية للحصول على اللقاحات فور ثبوت فعاليتها، مشيرة إلى مشاركة حوالي 42 ألف مشارك حول العالم في تلك التجارب ولم تظهر عليهم أي أعراض جانبية.









محليا، أبرزت صحيفة الأنباء اعلان وزارة الصحة الكويتية شفاء 746 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 108606 حالة، بمعدل شفاء 92.9%.





وسجلت الوزارة 686 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 116832 في حين تم تسجيل تسع حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى أمس 710 حالات.





ركزت صحيفة القبس على افتتاح دور الانعقاد الخامس التكميلي للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة في تمام العاشرة والنصف صباحًا.





وافتتح أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء دور الانعقاد الخامس التكميلي للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة، وذلك في تمام العاشرة والنصف صباحًا.





وقال الشيخ نواف في كلمته: "الوحدة الوطنية سلاحنا الأقوى لمواجهة الأخطار، الانتخابات المقبلة مسؤولية وطنية لاختيار ممثلي الأمة وضمان سلامة أداء البرلمان». وأكد على استمراره على نهج الأمير الراحل والالتزام بالديمقراطية والدستور ودولة القانون. وأضاف «كونوا على ثقة كاملة بأن كويتنا الغالية ستظل دومًا بعون الله دار عز وأمان ورخاء».





من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم: «نتطلع إلى مجلس جديد يضع يده على الجروح المفتوحة ليداويها لا لينثر الملح عليها، وأمام مجلس الأمة القادم تحديات وملفات لا تحتمل التأجيل». وأضاف الرئيس الغانم: «نحن على مشارف انتهاء الفصل التشريعي الـ 15، ليتم المجلس عمره الدستوري كاملًا، هذا أمر لم يحدث منذ 20 عامًا».





وفي الشأن نفسه، اشارت صحيفة الجريدة إلى موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر، يوم السبت 5 ديسمبر المقبل، على أن يصدر المرسوم بتاريخ 25 الجاري متضمنًا كل المواعيد المرتبطة بالاستحقاق الدستوري المرتقب.

أوضحت صحيفة الوطن تأكيد الكويت أمس الاثنين ضرورة انهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية داعية المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية امتثالا لقرار مجلس الأمن 2334 ورفع الحصار البري والبحري غير القانوني المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 13 عاما.





جاء ذلك خلال كلمة دولة الكويت التي ألقاها نائب المندوب الدائم الوزير المفوض بدر المنيخ أمام المناقشات العامة للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.









عربيا وإقليميا، ركزت صحيفة القبس على توطيد الإمارات وإسرائيل العلاقات بينهما بخطى متسارعة بعد اتفاقية السلام، حيث صادق مجلس الوزراء الإماراتي، أمس، على اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل. وقالت الحكومة في بيان: «مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد اعتمد قرارًا بالمصادقة على الاتفاق الإبراهيمي للسلام، معاهدة السلام والعلاقات الدبلوماسية الكاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل، ويوجه بالبدء في الإجراءات الدستورية لاستصدار مرسوم اتحادي بالتصديق على الاتفاق».





أشارت صحيفة القبس إلى اعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن حكومة السودان وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأميركيين مقابل رفع اسمها من قوائم الإرهاب. وقال ترامب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: «أخبار عظيمة، وافقت حكومة السودان الجديدة، التي تقدم عملًا جيدًا، على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأميركيين ولعائلاتهم». وأضاف الرئيس الأميركي «عندما يُودع المبلغ سأرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب».





أفادت صحيفة الوطن بتأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على ضرورة مواصلة "الحرب على الإرهاب"، وفقا لما جاء في بيان للإليزيه.





وأضاف البيان أن ماكرون أشاد خلال استقباله للكاظمي بـ"روابط الصداقة العميقة التي توحد فرنسا والعراق"، مشددا على أهمية "الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين.





وذكرت صحيفة القبس أن تباهي النظام الايراني بتحقيقه نصرًا على الولايات المتحدة الأميركية بعد انتهاء مفاعيل قرار حظر الأسلحة على ايران الأحد يبدو أنه لم يلق صدًا لدى الشعب المنهك من جائحة كورونا والانهيار الاقتصادي المتفاقم بسبب العقوبات الأميركية. وفي خطوة نادرة حذرت صحف إيرانية يديرها النظام من «احتجاجات كبيرة» و«اضطرابات» بسبب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وطريقة تعامل الحكومة مع أزمة كورونا إلى جانب سوء الإدارة. المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية «أن سي آر أي» نشر بعض المقالات لصحف تديرها الدولة توجه انتقادات حادة للحكومة والرئيس حسن روحاني.









دوليا، قالت صحيفة الأنباء إن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين صرح بأن العاصمة الروسية ستطلق حملات تلقيح جماعية ضد فيروس كورونا خلال الشهرين المقبلين.





وتجدر الإشارة إلى أن المدينة تسجل أعلى معدل إصابات بالفيروس في البلاد. وتأتي روسيا في الترتيب الرابع بين دول العالم من حيث أعداد إصابات كورونا، حيث سجلت أكثر من 4ر1 مليون إصابة. وهي أول دولة في العالم تعلن تسجيل لقاح لعلاج كورونا للاستخدام العام.





أوضحت صحيفة الأنباء ما قالته اللجنة المشرفة على مناظرات انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة إن المناظرة الأخيرة التي تجرى يوم الخميس بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديموقراطي جو بايدن ستشهد إغلاق مكبر الصوت للسماح لكل مرشح بالتحدث لبعض الوقت دون أن يقاطعه الآخر.

إغلاق مكبر الصوت في مناظرة ترامب وبايدن الأخيرة لمنع المقاطعة





وفي سياق أخري، ذكرت صحيفة الوطن أنه بعد 10 أيام من إحباط مؤامرة مزعومة لاختطاف حاكمة ولاية ميشيغان، غريتشن ويتمير، من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، وجهت ويتمير، مساء الأحد، اتهامات إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالتحريض على الإرهاب الداخلي.





وقالت حاكمة ميتشيغن في مقابلة مع قناة NBC الأمريكية، "إنه أمر مزعج للغاية أن يقدمني رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب، بعد 10 أيام من مؤامرة اختطاف، إلى المحاكمة، مرة أخرى، يُحرّض على هذا النوع من الإرهاب المحلي".





أشارت صحيفة الراي إلى رفض إندونيسيا هذا العام اقتراحا قدمته الولايات المتحدة للسماح لطائرات المراقبة البحرية بي-8 بوسيدون بالهبوط والتزود بالوقود هناك، بحسب أربعة مسؤولين إندونيسيين كبار مطلعين على الأمر.





وقال المسؤولون إن مسؤولين أميركيين أجروا اتصالات متعددة "رفيعة المستوى" في يوليو وأغسطس مع وزيري الدفاع والخارجية الإندونيسيين قبل أن يرفض الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو الطلب.





ذكرت صحيفة الراي أن الأسطول السابع الأميركي قال اليوم إن الولايات المتحدة واليابان وأستراليا أجرت مناورات بحرية ثلاثية في بحر الصين الجنوبي أمس.





وأضاف في بيان إن هذه هي خامس عمليات مشتركة هذا العام في منطقة عمليات الأسطول.وجرت المناورات في وقت كثفت فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها الدعوات إلى حرية الملاحة في منطقة المحيطين الهندي والهادي وسط مخاوف متزايدة من نفوذ الصين المتنامي في المنطقة.





ولفتت صحيفة الوطن إلى اعتقال السلطات في تولوز مساء أمس الاثنين 3 ناشطات نسويات بعد إلصاقهن في شوارع المدينة الواقعة في جنوب غرب فرنسا، رسومًا كاريكاتورية تمثّل النبيّ محمد، في خطوة أردن من خلالها ممارسة حقّهن في التجديف بعد ثلاثة أيام من ذبح مدرّس فرنسي لعرضه على تلامذته رسومًا مشابهة.





وهنا، ذكرت صحيفة الجريدة أن الشرطة الفرنسية داهمت منازل العشرات من المتشددين الإسلاميين المشتبه فيهم، بعد ثلاثة أيام من قطع رأس مدرس، في هجوم وصفته شخصيات عامة بأنه «هجوم على الجمهورية وعلى قيم فرنسا»، التي تستعد لترحيل 231 أجنبيا كانوا على قائمة المراقبة الحكومية، ويشتبه في اعتناقهم معتقدات متطرفة.





قالت صحيفة الجريدة إن أعضاء مجلس الأمن الدولي دعوا خلال اجتماع مغلق يوم أمس الاثنين كلًا من أرمينيا وأذربيجان إلى احترام هدنة جديدة اتفقا عليها في ناغورني قره باغ، المنطقة الانفصالية التي خلّف القتال فيها بين الطرفين مئات القتلى منذ 27 سبتمبر.