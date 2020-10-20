305 آلاف و348 حالة كورونا و2268 وفاة.. إسرائيل تسجل 1479 إصابة جديدة

أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا مقارنة بالأسابيع الماضية، ولكن الأرقام لا تزال مرتفعة.

وحسب الوزارة فإن عدد الحالات الجديدة من إصابة كورونا التي تم رصدها خلال 24 ساعة الماضية، بلغت 1479 إصابة جديدة من أصل 41,772 فحص أجرى للكشف عن الفيروس.

وأوضحت أن مجمل حالات الوفاة منذ بداية تفشي الفيروس حتي اليوم، قد بلغ 2268 حالة، مضيفةً أن عدد الحالات التي توصف بالخطيرة وسط المصابين هى 636 حالة من بينها 233 مصابًا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعية.

هذا وبلغ عدد إصابات كورونا في إسرائيل منذ بداية الجائحة حتى صباح اليوم 305,348 إصابة، تعافى منها 279,729 مصاب، فيما بقيت 23,347 إصابة نشطة حاليًا.