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برلمان

برلماني: تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد إنجاز غير مسبوق في تاريخ القضاء المصري

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:42 م
سعيد حساسين، عضو
سعيد حساسين، عضو مجلس النواب
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فريدة محمد
وصف الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب السلام الديمقراطي للشئون البرلمانية، ما شهده المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تدشين وقائع  المرحلة الأولى من مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد بين محكمة القاهرة الجديدة وكلِ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين، وذلك عن طريق نظر جلسات تجديد حبس المتهمين باستخدام وسائل التقنية الحديثة باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم، بانه إنجاز تاريخي كبير وغير مسبوق فى تاريخ القضاء المصري.

وأعلن "حساسين" في بيان أصدره، الثلاثاء، اتفاقه التام مع المستشار عمر مروان وزير العدل في توجيه الشكر والتقدير لوزارتي الداخلية والاتصالات لما بذلوه من جهد مثمر وتعاون بناء في مجال التطوير التكنولوجي القضائي وسرعة تطبيق المشروع في المراحل القادمة على جميع المحاكم دون إخلال بضمانات المتهم المقررة في الدستور والقانون وأهمية هذا المشروع من ناحية سرعة الإنجاز والناحية الأمنية وأيضًا تقليل فرص انتشار فيروس كورونا بين المحبوسين والمواطنين.

وأشاد الدكتور سعيد حساسين بتأكيد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن هناك تعاونًا مثمرًا بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تنفيذ مشروع لرقمنة منظومة إنفاذ القانون في كل أنحاء الجمهورية والتي نستهدف من خلالها تحقيق العدالة الرقمية الناجزة وأن منظومة إنفاذ القانون تسعى الى توفير المنظومة الرقمية التي يتم من خلالها تحقيق التكامل بين كل الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تأكيد الدكتور عمرو طلعت على أن هذا المشروع يأتي تجسيدًا لتضافر جهود قطاعات الدولة من أجل بناء مصر الرقمية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

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