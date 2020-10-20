مع الصديقين والشهداء.. ضاحي خلفان ينعى إبراهيم العابد بكلمات مؤثرة

نعى ضاحي خلفان، رئيس نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ، المستشار إبراهيم العابد، مستشار مجلس الإدارة بالمجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة.





وغرد ضاحي خلفان من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رحم الله إبراهيم العابد رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والأبرار وحسن أولئك رفيقا والهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون".





وكرمه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتسليمه جائزة شخصية العام الإعلامية في حفل توزيع جائزة الصحافة العربية 2014 تقديرا لمجمل عطائه في خدمة أمته وفي خدمة صاحبة الجلالة بإخلاص وأمانة.



