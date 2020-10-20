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صحة المرأة: نستهدف 28 مليون سيدة ووصلنا لـ 9 ملايين حتى الآن

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:37 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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هاجر إبراهيم

قال الدكتور شريف نجيب، رئيس لجنة الجراحة، إن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بدأت بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزيرة الصحة عام 2019 بضرورة الاهتمام بصحة المرأة المصرية والنهوض بها.

وأضاف "نجيب" خلال برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن وزيرة الصحة بالفعل قامت بقرار وزاري بتشكيل اللجنة العليا لصحة المرأة تضم مجموعة من الأستاذة بالكليات المصرية العريقة، موضحا أنه تم وضع الاستراتيجية العامة للبدا الفوري فى تفعيل المبادرة الرئاسية.

وتابع أنه تم الاتفاق مع وزيرة الصحة على العمل فى خمس محاور مهمة، أولها دراسة حجم المشكلة من الناحية الصحية للمرأة المصرية ومشكلة أورام الثدي، والثاني خاص بتقييم الإمكانيات المتاحة الحالية لتسليط الضوء على أوجه النقد الموجودة ومحاولة علاجها.

وأكد أن المحور الثالث يضم أنه لأول مرة فى مصر يتم وضع بروتوكولات موحدة خاصة بتشخيص وعلاج أورام الثدى، لافتا إلى أنها مبنية على أحدث البروتوكولات والمعايير العالمية.

وأشار إلى أن المحور الرابع كان وضع خطة لتدريب الكوادر الطبيةـ متابعا أن  ثم توفير العلاجات الحديثة المؤثرة وتوفير الجراحات الدقيقة المركبة وتوفير الأجهزة الحديثة، مشيرًا إلى انه تم فحص طبي مجاني لـ9 ملايين سيدة عن أورام الثدي ضمن مبادرة دعم صحة المرأة.

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