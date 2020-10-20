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اقتصاد

البورصة تواصل الهبوط تحت ضغط من مبيعات المستثمرين

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:37 م
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
واصلت البورصة المصرية، تراجعها في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الاسهم القيادية والمتوسطة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 11165 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 2096 نقطة.

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وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 13045 نقطة، فيما زاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 4284 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 1939 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 2851 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.67% ليصل إلى مستوى 1105 نقطة

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