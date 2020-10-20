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مدير الكلية البحرية: تغييرات كبرى متلاحقة إقليميا وعربيا تتطلب منا اليقظة الكاملة "فيديو"

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:40 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال مدير الكلية البحرية، اللواء بحرى أركان حرب، إيهاب محمد صلاح، إن خريجي الكلية البحرية يمثلون دماء جديدة في شرايين قواتنا المسلحة الباسلة، وسيكون بهم رصيد للذين سبقوهم واتخذوا على عاتقهم لواء الدفاع عن الوطن وحماية اراضيه.

وأضاف مدير الكلية البحرية، في لقاء خاص على فضائية " صدى البلد"، أنه في ظل ما يحيط بالوطن من تغييرات كبرى متلاحقة إقليميًا وعربيًا تتطلب منا اليقظة الكاملة واعداد كوادر من قادة اليوم واعداد ضباط من قادة المستقبل.

وتقدم بالتهنئة لخريجى الكلية البحرية بالدفعة ٧١ بحرية، الذين تخرجوا اليوم.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية و المعهد الفني للقوات المسلحة، دفعة ١١٤ حربية، والدفعة ٧١ بحرية، والدفعة ٨٧ جوية دفعة، والدفعة ٥٧ فنية عسكرية، والدفعة ٤٨ دفاع جوي، والدفعة ٤٩ من المعهد الفني للقوات المسلحة.


وحضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، و الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

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