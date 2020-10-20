برلماني: دخول رئيس الوزراء لبئر أثري بسقارة أكبر دعاية للسياحة المصرية عالميا

اعتبر النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان بالبرلمان حرص الدكتور مصطفى مدبولى على النزول إلى إحدى آبار الدفن الثلاث الجديدة التى تم العثور عليها مع الدكتور خالد العنانى والدكتور مصطفى وزيري، لتفقد الكشف والتوابيت التى كشفت بداخل الآبار وذلك تشجيعا منه لبعثة المجلس الأعلى للآثار بمثابة أكبر دعاية وترويج للسياحة المصرية عالميا حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.





وقال " اسماعيل " فى بيان له اصدره اليوم ان حرص الدكتور مصطفى مدبولى على تصوير مقطع فيديو أثناء وجوده داخل البئر، يوجه فيه الشكر للوزارة وفخره بالحضارة المصرية الفريدة والتى يهتم بها بشكل شخصي، له أهميته الكبرى فى الترويج للسياحة المصرية عالميا.

مشيدا بحرص رئيس الوزراء على توجيه الشكر لوزير السياحة والآثار وللعاملين بالوزارة والمجلس الأعلى للآثار على المجهود الذى يقوم به هذا الجيل من الأثريين من اكتشافات غير مسبوقة بشكل دورى ومنتظم.





تجدر الاشارة الى ان رئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار إحدى آبار الدفن الثلاث الجديدة التى تم العثور عليها وبداخلها عدد ضخم من التوابيت الخشبية الملونة والمغلقة وعدد من اللقى الأثرية المذهبة. وسوف يتم الإعلان عن هذا الكشف خلال الأسابيع القليلة القادمة فى مؤتمر صحفى بمنطقة آثار سقارة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التوثيق والتصوير الأثرى.





جدير بالذكر، أن البعثة الأثرية المصرية كانت قد أعلنت خلال السنوات الماضية على عدد من الاكتشافات الأثرية الهامة بهذه المنطقة، كان آخرها الكشف عن 59 تابوتا آدميا ملونا بداخلها مومياوات فى حالة جيدة من الحفظ لكبار رجال الدولة، والكهنة من الاسرة الـ 26 والذى تم الإعلان عنه فى مؤتمر صحفى عالمى أوائل شهر اكتوبر الجارى.