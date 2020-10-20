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برلمان

بتشكيل فرق مختصة.. فرج عامر يطالب الحكومة بالاستعداد لمواجهة موسم السيول

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:40 م
فرج عامر
فرج عامر
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فريدة محمد
طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب،حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بوضع الخطط والبرامج التنفيذية لمواجهة السيول والأمطار مع اقتراب حلول موسم الشتاء.

وقال " عامر " فى بيان له اليوم إنه يجب على الحكومة أن تعطى أكبر اهتمام لمواجهة السيول والأمطار داخل محافظات الوجه البحرى بصفة عامة وداخل محافظة الاسكندرية بصفة خاصة، مطالبا بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة الآثار السلبية للسيول والأمطار.

كما طالب المهندس محمد فرج عامر بالتطهير الحقيقى لشبكة الصرف الصحى على مستوى جميع المحافظات، مشيرا الى أنه خلال السنوات الماضية اتضح ان غالبية شبكات الصرف الصحى على مستوى مناطق عديدة بمحافظة الاسكندرية معطلة ولاتعمل بسبب وجود حيوانات نافقة داخل الصرف الصحى اضافة الى ان غالبية بالوعات الصرف الصحى مسدودة بفعل فاعل.

وقال المهندس محمد فرج عامر إن مثل هذه الامور يجب ان تكون تم ازالتها استعدادا لموسم الشتاء مطالبا الحكومة بتشكيل فرق من الوزارات المختصة للمرور على شبكات الصرف الصحى والبالوعات للتأكد من سلامتها وانها تعمل بصورة جيدة.

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