منها إجراء خاص بـ كورونا.. 4 محظورات للدعاية الانتخابية بالمرحلة الثانية

انطلقت الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2021، بالنظامين الفردي والقوائم معا، أمس الاثنين، على أن تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل، وذلك بعد بدء فترة الصمت الانتخابي لمرشحي المرحلة الأولى.





جاء ذلك وفقا للجدول الزمني، الذي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، كما وضعت الهيئة ضوابط الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس النواب، والتي تضمنت مدة الدعاية والحد الأقصى للإنفاق عليها وطرق تلقى التبرعات وتحديد الجهات التي يحظر تلقى التبرعات منها، ومراقبة رصيد الإنفاق وضوابط حسابات الدعاية.





وحدد الهيئة الوطنية للانتخابات محظورات الدعاية الانتخابية والتي من أبرزها: 1. حظر ممارسة الدعاية الانتخابية قبل موعدها. 2. منع تنظيم الاجتماعات العامة مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد. 3. عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين. 4. منع تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.



