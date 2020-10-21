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برلمان

ماراثون انتخابات النواب 2020.. تعرف على طريقة تصويت المصريين بالخارج

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
انتخابات
انتخابات
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أحمد أيمن
ينطلق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020 في الخارج، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر، على مدار ثلاثة أيام لينتهي يوم الجمعة 23 أكتوبر، وذلك لمحافظات المرحلة الأولى وفقا للجدول الزمني الذي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتبدأ لجان الانتخاب بالخارج عملها اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء وفقا للتوقيت المحلي بكل دولة لاستقبال خطابات التصويت أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر للجولة الأولى وفى حالة الإعادة أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر القادم.

وتجرى الانتخابات بالخارج عن طريق البريد، لكل ناخب على حدة وترسل أوراق الاقتراع إلى لجان الانتخاب المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخاب، ويدخل الناخب المتواجد فى الخارج، على موقع الهيئة ويتم اختيار أيقونة تصويت المصرين بالخارج، حيث يُطلب منه إدخال رقم التسجيل السرى الذى سبق وحصل عليه، ويطبع بطاقة الاقتراع وفقًا لدائرة محل إقامته، وإقرار بالتصويت، ويبدى الناخب رأيه فى بطاقتى الاقتراع باختيار عدد من المرشحين للنظام الفردى مساو لعدد المقاعد المقررة للدائرة التابع لها واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم.

يضع الناخب بطاقتى إبداء الرأى فى مظروف صغير ولا يدون عليه أى بيانات ثم يضعه داخل مظروف آخر أكبر ويرفق بهم إقرار التصويت والأوراق الأخرى المطلوبة المتمثلة فى صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، ويثبت عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ثم يرسل الأوراق عن طريق البريد المستعجل.

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة  (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

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