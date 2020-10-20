إجراءات احترازية مشددة وفرق تعقيم.. شرائح انترنت مجانية لغير القادرين.. جامعة عين شمس تستقبل طلاب العام الدراسي الجديد ..وخبراء: المنظومة التعليمية الجديدة تسير بخطوات إيجابية

عميد تربية نوعية عين شمس:

لا يوجد حالات اشتباه بـ كورونا.. والعملية التعليمية تسير بشكل إيجابي





وكيل آداب عين شمس:

توفير شرائح إنترنت مجانية وتقليل المصروفات لغير القادرين





صيدلة عين شمس :

لم نرصد أي حالات اشتباه بـ كورونا ..ولدينا فرق تعقيم تعمل بشكل مستمر













مع بداية الاسبوع الاول من العام الجامعي الجديد استقبلت جامعة عين شمس اعدادا كثيفة من الطلاب الجدد الملتحقين بكلياتها المختلفة ، حيث يتم ادخال برامج جديدة واساليب دراسية حديثة تعتمد علي الامكانيات التكنولوجيا وتفعيل التعليم الهجين بكليات الجامعة بحيث يحضر الطلاب من يومين الي ثلاث ايام بمقر الجامعة وباقي الايام يكون التعليم (اون لاين ) من خلال طرح المقررات والبرامج الدراسية بالمنصات الالكترونية الجديدة .









ويعرض موقع " صدي البلد " اراء بعض خبراء التعليم وعمداء الكليات بالجامعة حول سير العملية التعليمية وفقا للخطة الجديدة التي اعلنتها وزارة التعليم العالي ومدي التزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية ومدي الاستفادة من المنصات التعليمية الجديدة .









قال الدكتور أسامة السيد، عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، إنه مع رابع أيام الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2020/2021 تتخذ الكلية كل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك للحد من انتشار العدوي بين الطلاب هيئة التدريس والعاملين.، مضيفا في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه لم يتم اكتشاف أي اشتباه بحالات فيروس كورونا بين الطلاب، حيث يتم قياس درجات حرارة الطلبة بالكواشف الحرارية بالبوابات الرئيسة قبل الدخول مرورا ببوابات تعقيم إلكترونية، لافتا إلى منع دخول أي طالب غير مرتدٍ للكمامة.









وأوضح "السيد " التزام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات داخل قاعات التدريس والالتزام بالتباعد الاجتماعي الذي يصل الي متر بين كل فرد، مشددا على فرض الرقابة من قبل الإدارة الطبية بالكلية لمتابعة مدى التزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية.





وأشاد عميد كلية التربية النوعية بعين شمس بسير العملية التعليمية عبر التعليم الهجين بشكل جيد تحت إشراف الكلية، موضحة أنه تم رفع المقررات الدراسية بالمنصات الإلكترونية، وذلك لتقليل أعداد الطلاب داخل الحرم الجامعي









وفي هذا السياق قالت الدكتور "حنان كامل " وكيل شئون كلية الاداب بجامعة عين شمس ، إن الكلية مازالت تتخذ كافة خطواتها الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد للعام الدراسي الجديد 2020/2021 وامتحانات الفصول الصيفية ، وذلك للحد من انتشار العدوي بين الطلاب واعضاء هيئة التدريس .، مضيفة في تصريحات خاصة لموقع " صدي البلد "، أن الجامعة تعاونت مع ادارة الكلية برئاسة الدكتور " محمود المتيني " بتوفير كافة احتياجات الكلية والطلاب من ادوات التعقيم وبوابات التعقيم الالكترونية وفرق خاصة لتعقيم قاعات التدريس ، مؤكدة على فرض الرقابة من قبل الرعاية الطبية بالكلية بالتزام الطلاب بارتداء الكمامات والحفاظ علي التباعد الاجتماعي بالحجرات .









وأشارت الى أنه يتم استحداث برنامجين بقسمي (الحضارة الاوروبية- المكتبات ) يعمل بنظام الساعات المعتمدة ، وبالنسبة للتعليم المدمج الذي يعتبر بديلا للتعليم المفتوح نستحدث برنامجين بقسمي ( الفلسفة - وعلم الاجتماع ) بدءا من العام الدراسي القادم 2021/2022.









وأكدت علي سير العملية بالتعليم الهجين بشكل ايجابي لافته الي اهمية التعليم المباشر الذي حرصت عليه الكلية حيث خصصت له المحاضرتين الاولي والاخيرة لكل الطلاب .









ونوهت "كامل " الى أن الكلية وفرت شرائح اتصال وانترنت للطلاب غير القادرين وتقليل المصروفات الدراسية تصل الي الربع من خلال وحدة التكافل الاجتماعي بالكلية ، ناصحة الطلاب بالحفاظ علي صحتهم وصحه اسرتهم والتزامهم بالتدابير الوقائية









وعلي هذا الصعيد قالت الدكتور أماني أسامة وكيل كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، إن الكلية استقبلت أعدادا كثيفة من الطلاب خلال أول ايام الدراسة للعام الدراسي الجديد 2021/2022، وفقا للإجراءات الاحترازية المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد.، مضيفة في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد "انه حتي الان لم يتم اكتشاف اي اشتباه بحالات كورونا بين الطلاب حيث يتم قياس درجة حرارة الطلاب بأجهزة الكواشف الحرارية للاطمئنان علي درجة حرارتهم بالمداخل الرئيسية بالكلية، لافتة الي تعاون اعضاء الرعاية الطبية بالاطمئنان على مدي التزام الطلاب بارتداء الكمامات والحفاظ علي الخطوات الاحترازية داخل قاعات التدريس.









وأكدت علي وجود فرق تعقيم خاصة بالكلية علي مدار اليوم الدراسي لتعقيم حجرات التدريس بشكل مستمر، مشيرة إلي وجود بوابات تعقيم الكترونية واجهزة تعقيم بطرقات المباني .







