للمرة الأولى.. أنشطة فنية وغنائية لملتقي أولادنا في حي الأسمرات

شهد حي الأسمرات للمرة الأولي فعاليات وأنشطة ملتقي اولادنا لفنون ذوي القدرات برئاسة سهير عبد القادر، والذي انطلق مساء الاحد تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





وأقيم علي المسرح الروماني بالمدينه الشبابيه بحي الاسمرات فقرات اولادنا الفنيه ، حيث عرض في بداية اليوم البرومو الخاص بالفرق التي كان من المقرر مشاركتها بهذه الدورة من الدول الأخرى ولكن جائحة كورونا منعتهم من ذلك، و بعد ذلك قدمت المطربة هديل ماجد أغنية تحية للبنان.





كما قدمت مجموعة من الفرق الفنية عدد من الفقرات الفنية ومنها استعراض "حلاوة شمسنا" و قدمت فرقة بلاك تيما ، اغنية "بحور ألوان" بمشاركة أولادنا عمرو هشام ،اسامة رامي ، رحمة البدراوي، هنا صبحي، بعد ذلك قدم عدد من فناني مؤسسة "اولادنا" استعراض من ألوان التراث الشعبي الأصيل بعنوان" سماح النوبة" تدريب الفنانة الاستعراضية مها توفيق.





من جانبها شاركت وزاره الشباب والرياضه في البرنامج الفني بفرقتي الجيزه والدقهلية لذوي القدرات.





كما قدم فريق اولادنا الاستعراضي فقره استعراضيه ، وعزف عبد الرحمن أحمد من أولادنا علي الأورج إحدي مقطوعات عمر خيرت، كما قدم مينا أشرف من أولاد المؤسسة فقرة "بيلا تشاو" علي البيانو الارضي.





وعلي مسرح قصر ثقافه الاسمرات قدم اولادنا أيضا الفقرات السابقة بين أبناء الحي من الأطفال والشباب ، شاركهم فيها فرقة إسكندرية قد التحدي" حيث قدمت بعض الفقرات الفنية





واختتم الملتقي فعالياته في الاسمرات بتقديم فقرة مسرح العرائس التابع للبيت الفني للمسرح بعرض الليلة الكبيرة الشهير والتي تفاعل معها اولادنا بالرقص والغناء، وقدم فريق الإستعراض لنادي اسبورتينج لذوى القدرات الخاصة أغنية مصاحبه لإستعراض تحت عنوان "أنا صد التنمر".





الجدير بالذكر أن ملتقي "أولادنا ٢٠٢٠" لفنون ذوى القدرات الخاصة، يقيم هذا العام دورته الرابعة، تحت شعار "وحشتونا" برعايه كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة أيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.



