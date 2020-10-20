السيسي في حفل تخرج الكليات العسكرية: الوعي السلاح الأقوى في مواجهة تحديات بلادنا.. ويحذر من إسقاط الدولة بحشد الرأي العام من خلال التشكيك والكذب.. ويؤكد: قوة الجيش قادرة على حماية مصر

شهد الرئيس السيسي ، اليوم ، الثلاثاء ، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية ، والمعهد الفنى العسكرى ، بحضور عدد من الوزراء والقادة العسكريين.





وجاءت أبرز عناوين كلمته كالتالي :









قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الوعي السلاح الأقوى في مواجهة التحديات التي تواجه بلادنا، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أحد الأعداء على مصر والجيش المصري قادر على حماية الوطن ضد أي معتدٍ.





وأضاف الرئيس السيسي، أن قوى الشر تستهدف تحريك الشعوب وحشد الرأي العام من أجل تدمير بلادهم عبر التشكيك والكذب والتزييف.









قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن محاولات إسقاط الدول تتم من خلال حشد الرأى العام بالسلب من خلال التشكيك والكذب والافتراء، مضيفًا "ده كلام أنا بأقوله دلوقتى لمهام تضاف للجيش والشرطة مع أبناء مصر المجندين سواء فى الجيش أو الشرطة.. من فضلكم لابد من التوعية.. ولازم نبقى فاهمين كويس التوعية.. وقلنا الكلام ده من 7 سنين أن الكليات العسكرية يجب أن تدرس يعنى ايه دولة وكيفية الحفاظ عليها والمخاطر التى تقابلها".





وأكد الرئيس،في كلمته،، أنه لا تستطيع أى جهة من الخارج أن تعتدي على مصر ، لافتًا إلى أن قوة الجيش قادرة على حماية أرضها ووطنها.









أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه لا تستطيع أى جهة من الخارج أن تعتدى على مصر، لافتًا إلى أن قوة الجيش قادرة على حماية أرضها ووطنها.





وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته،، قائلا: " قوة الجيش مفيش فيها كلام .. قوة عظيمة بفضل الله".









قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ما يقوم به خريجو الكليات العسكرية من أشرف المهام على الإطلاق، مشيرًا إلى أنها مهمة حماية الوطن وترابه وأهله وناسه، وهو أمر شريف وعظيم.





وجه الرئيس السيسي رسالة، لمن يتقدم من أجل حماية الوطن هو الروح والدماء وليس جهد وعرق وسهر فقط، موضحًا أن الحياة هي أغلى ما يملكه الإنسان، فضلا عن العلم و التحسن به.









قدم اللواء أشرف سالم، مدير الكلية الحربية، هدية تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "اسمح لي أن أتقدم لكم بكتاب الله ليكون حافظا لسيادتكم".





وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تقبيل المصحف الشريف، بعد حصوله على الهدية التذكارية.









قدم الرئيس السيسي كلمة للقادة العسكريين، بحفل تخرج الدفعة الجديدة من الكليات العسكرية ، حيث أكد عليهم ضرورة نقل الوعي للطلاب بأهمية الوطن وكيفية الحفاظ عليه.





كما وجه التحية لطلاب الدفعة الجديدة من الكليات العسكرية ، متابعا: "ألف مبروك وموفقين ضد أي حد بيهدد مصر " .









قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إنه لم يكن هناك ترتيب لكلمة توجه للخريجين اليوم ، وتابع قائلا : "لكن لا يفوتنى اليوم ان اوجه التحية والتقدير للأسر الذين سهروا وربوا وأنفقوا وقدموا أبنائهم لبلادهم مصر ليكونوا مسؤولين عن حماية هذه الدولة وأمنها وسلامها".





وأضاف أنه بأمر عظيم جاءت الاسر اليوم لتقدم أبنائها للوطن من أجل رفعة شأن مصر ، لافتًا إلى انه باسمه واسم كل الأسر المصرية شكرا جزيلا.









أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه لا تستطيع أى جهة من الخارج أن تعتدى على مصر ، لافتًا إلى أن قوة الجيش قادرة على حماية أرضها ووطنها.





وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته ، قائلا " قوة الجيش مفيش فيها كلام ، وبفضل الله قوة عظيمة".







