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ديني

الأوقاف: مفهوم الوعي ببناء الدولة والحفاظ عليه محور البرنامج التدريبي لجميع العاملين

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:06 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن يكون “مفهوم الوعي ببناء الدولة والحفاظ عليها” أحد أهم البرامج التدريبية الرئيسية لجميع العاملين بالأوقاف ، وبداية الدورات نوفمبر المقبل 2020م  .

وذلك استجابة لما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) من ضرورة نشر الوعي بأهمية الدولة والحفاظ عليها . 

جدير بالذكر أن الوزارة لديها عدة كتب تدور في جملتها حول مفهوم الوعي وبناء الدولة ، من أهمها :

1- كتاب “فقه بناء الدول ” والمطبوع ضمن سلسلة (رؤية) للفكر المستنير .

2- كتاب ” بناء الوعي” المطبوع ضمن سلسلة (رؤية) للفكر المستنير .


3- كتاب “مشروعية الدولة الوطنية” .


4- كتاب “الدين والدولة” .

من ناحية أخرى يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة القادمة ٢٣ أكتوبر بالخرطوم بدولة السودان الشقيقة، وذلك بدعوة من الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشيقيقة وستكون الخطبة عن نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله ربه عز وجل رحمة للعالمين، للإنس والجن، للبشر والحجر، للحيوان والجماد، للعالمين أجمعين، حيث يقول الحق سبحانه وتعالي في كتابه العزيز؛ "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين". 

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