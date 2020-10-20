تعرف على موعد إغلاق باب التقدم لجوائز مؤسسة فاروق حسني.. ويوم إعلان الفائزين

تغلق مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون ، باب استقبال الأعمال المقدمة لجوائز المؤسسة مساء يوم 1 نوفمبر المقبل.





وحددت المؤسسة شهر يناير المقبل، للإعلان عن أسماء الفائزين، في حفل فني كبير يحضره المشاركين ونخبة من المجتمع المدني، والقيادات الثقافية، في مركز الجزيرة للفنون، مع افتتاح معرض الجماعي للمتسابقين المتأهلين لمسابقات الفنون في الدورة الثانية لعام ٢٠٢١.





تهتم المؤسسة بالنشاط الفني والثقافي وجميع فروع الإبداع ومكونات الثقافة وفق مفهوم يؤكد أن الثقافة قادرة على استيعاب كل الممارسات الإبداعية للإنسان كما إنها قادرة على تنمية إنسانيته.





تقدم المؤسسة جوائز لدعم التميز بحضور رموز بارزة في المشهد الثقافي لفنانين مصريين معاصرين على النحو الذي يتم اختياره بواسطة لجان التحكيم على أساس الإبداع والتفرد الفني والتميز.





وكان قد أطلقت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون الدورة الثانية من جائزتها للفنون، وبحسب الإعلان الرسمي الذي تم في مقر المؤسسة بالزمالك فقد زادت عدد الجوائز التي تقدمها المؤسسة من جائزة واحدة في الدورة السابقة إلى 5 جوائز هذا العام، لتشمل أفرع الجائزة في ثوبها الجديد غالبية أفرع الفنون التشكيلية المعاصرة من تصوير ونحت وعمارة وتصوير ضوئي ونقد نفني.





وتوجه الفنان فاروق حسنى رئيس مجلس أمناء المؤسسة في المؤتمر الصحفي بالشكر إلى كل من وزارة الثقافة ووزارة التضامن الاجتماعي، ومجلس أمناء المؤسسة، والإعلاميين الذين يتابعون أخبار المؤسسة ويحتفون بها، قائلا إنه يشكر أجهزة الدولة لدعمها العمل الأهلي وخص بالشكر الفنانة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة لدعهما الدائم ورعايتها لنشطة المؤسسة، والدكتورة نيفين القباج، وزارة التضامن الاجتماعي، لتفاعلها الإيجابي مع المؤسسة، كما يشكر أعضاء مجلس الأمناء على حرصهم الدائم لدعم المؤسسة، وخص بالشكر المهندس نجيب ساويرس لدعمه الكبير للمؤسسة، كما شكر جميع وسائل الإعلام التي حرصت على توصيل رسالة المؤسسة ودعمها للشباب مما أسهم في زيادة الإقبال على الجائزة، وأضاف "حسني" أن هذا الإقبال الكثيف هو ما دفع المؤسسة إلى زيادة أفرع الجوائز المقدمة.