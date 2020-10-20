الأعلى للثقافة يناقش دور المنح الخارجية في تنمية المجتمع.. الخميس





تنظم لجنة الشباب بالمجلس ومقررها المخرج أحمد السيد أبو موسى؛ ندوة بعنوان: "المنح الثقافية والدراسية في الخارج وأثرها في تطوير الشباب وتنمية المجتمع"، وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة .





ويحاضر بها "طبقًا للترتيب الأبجدي": الدكتور إبراهيم فاروق مستشار التواصل العلمي والتوعية العلمية العامة، ومروة أبو سعدة استشاري منح دراسية دولية ومدير مصر أكاديمي للتدريب ورئيس مجلس إدارة جمعية مصر للتنمية الشاملة، ومصطفى عباس نائٔب مقرر لجنة الشباب ومدرب معتمد ببرنامج ايراسموس للتبادل الثقافي وباحث بجامعة لايبزج بألمانيا، والدكتورهيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي بوزارة التعليم العالي، و تدير الندوة الدكتورة رضوى زكي عضوة لجنة الشباب.





وجدير بالذكر ان لجنة الشباب تعقد هذة الندوة من منطلق أن بناء الإنسان يعد أحد المحاور المهمة في خطة 2030 للتنمية المستدامة، والتي تمس فئة الشباب بمصر، ومن ثم تهتم "لجنة الشباب" بالمجلس الأعلى للثقافة بتدعيم ما يختص كل الجوانب المختلفة التي تساهم في خلق ثقافة حقيقية ومعتدلة للشباب المصري.



