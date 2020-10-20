شاهد.. توافد السائحين على معابد الأقصر

توافد منذ الصباح الباكر، اليوم الثلاثاء، السائحون إلى مدينة الأقصر قادمين من مدينة الغردقة ضمن رحلات "اليوم الواحد"، وذلك للاستمتاع بزيارة الأماكن الأثرية بمدينة الشمس "طيبة".





وبدأت الوفود زيارتها بالمدينة الاثرية " الاقصر " بزيارة معابد الكرنك، ومعبد الأقصر بالبر الشرقي، ثم توجهوا إلى البر الغربي لزيارة معبد حتشبسوت وتمثالي ممنون، ومقابر وادي الملوك، يأتى ذلك فى اطار استئناف حركة السياحة الثقافية في مصر منذ سبتمبر الماضي.





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تطبيق الإجراءات الوقائية بالفنادق العائمة عند استقبال السائحين في الأقصر.. شاهد

وقال الطيب غريب مدير معابد الكرنك بالأقصر ان مدينة الاقصر تشهد رواجا سياحيا بالرغم من بدء المرحلة الثانية لفيروس كورونا بدول العالم مما يؤكد بان مصر تدير المنظومة الصحية باجراءات احترازية مشددة.





واشار ان من اكثر الجنسيات زيارة للاقصر منذ بدء الموسم السياحي الجديد هم أوكرانيا وبيلاروسي وسربيا ورومانيا يليهم فى الاعداد جنسيات الامريكي و الفرنسي مشيرا بان المعبد به ارشادات توعية كثيرة للحد من انتشار فيروس كورونا.





وكانت محافظة الأقصر، أعلنت إنه فى إطار الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، والتواصل عدة مرات بين كل من، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لدعم القطاع السياحي والعاملين به في ظل أزمة فيروس كورونا، والعمل على إعادة النشاط السياحي والمساعدة في إنعاش الاقتصاد، تقرر استئناف حركة السياحة بالمحافظة ابتداء من 1 سبتمبر الماضي ورحلات الفنادق العائمة ابتداءا من اول اكتوبر وذلك وفقًا للمعايير والاجراءات التى وضعتها اللجنة العليا لإدارة الأزمة، والتشغيل الآمن وفقًا لضوابط وزارة الصحة.



