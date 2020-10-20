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فن

ميرنا نور الدين تتصدر محرك البحث على جوجل

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:21 م
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
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قسم الفن
تصدرت الفنانة ميرنا نور الدين مؤشر البحث جوجل في مصر وبعض البلاد العربية بعد ظهورها في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس.

وأعلنت ميرنا نور الدين، في تصريحاتها للبرنامج، أنها ستركز في الفترة المقبلة في مجال السينما، وتتمنى تقديم أدوار جديدة لم تقدمها قبل ذلك.

وأضافت أنها قدمت عددا من الأعمال قبل مسلسل "فوق السحاب" منها مسلسل "تحت السيطرة"  كما أنها قدمت" حكاية حبيبتى من تخون"" في مسلسل نصيبى وقسمتك ونالت من خلاله ردود أفعال قوية.

وتابعت ميرنا نور الدين  أن بدايتها الحقيقية كانت مسلسل "فوق السحاب" والتي قدمت من خلاله دور سمكة وكان شهادة ميلادها في الفن، وكان من أصعب الأدوار التي قدمتها.

يذكر أن ميرنا نور الدين من تصوير الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، والعمل من بطولة هند عبد الحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، أحمد كرارة، وتأليف ماريان هانى، ونهال سماحة، وإخراج مصطفى أبو سيف.

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