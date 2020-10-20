مصر تحتاج لـ جهة حكومية متخصصة في الأزمات والأخطار والكوارث.. مقترحات برلمانية لمواجهة السيول المحتملة.. ونائب يطالب باستغلال الأمطار في المدن الجديدة

إنشاء جهة حكومية للتعامل مع الأمطار.. 7 توصيات برلمانية لمواجهة تقلبات المناخ

بتشكيل فرق مختصة.. فرج عامر يطالب الحكومة بالاستعداد لمواجهة موسم السيول

برلماني:

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لتفادي الأزمات.. نائب الشيوخ يطالب الحكومة بإعلان خطتها لمواجهة السيول

تشهد البلاد، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وحتى الأحد المقبل الموافق 25 أكتوبر، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تسقط الأمطار على معظم مناطق الجمهورية والتي تضرب بقوة بدءا من غد الأربعاء.





وفي هذا السياق، دعا أعضاء اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والخطة والموازنة، المعنية بأزمة الأمطار الاخيرة بمجلس النواب، إلى وضع خطة لمواجهة أزمة الامطار، وعدم تكرارها، مع الاستفادة من كميات المياه عبر مشروع وطني.





7 توصيات برلمانية





ويستعرض "صدى البلد" التوصيات التي طالما نادت بها اللجنة لتفادي تكرار أزمة الأمطار الأخيرة، والتي جاءت كالآتي:





1. توسيع وتطهير مخرات السيول بصفة مستمرة، وفقا لخطط وجداول زمنية معلنة، وإنشاء مخرات جديدة للسيول بالمناطق العشوائية التى تضار من السيول بشكل مستمر.





2. ضرورة ترميم الترع والمصارف وتطهيرها، خاصة التى تصرف عبرها مياه السيول.





3. تعظيم الاستفادة من مياه السيول، وإنشاء آبار وسدود لتخزين المياه والاستفادة منها فى مجال الزراعة.





4. إنشاء جهة حكومية للتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لوضع الآليات والخطط الخاصة بمواجهة السيول والأمطار خلال الفترة المقبلة، فضلا عن ضرورة محاسبة المقصرين من خلال لجنة قانونية لرصد أوجه التقصير، والاستماع لرأى المضارين، وأن يكون من سلطة تلك اللجنة عزل المقصرين وتقديمهم للنيابة، حال تكرار الكوارث الناتجة عن السيول.





5. إنشاء سدود بالمناطق التى تضار بصفة مستمرة من السيول، إلى جانب عدم السماح بالبناء العشوائى بأماكن مخرات السيول، وزيادة المعدات والآلات المستخدمة فى عمليات الإنقاذ والتطهير وإزالة آثار السيول، خاصة بالمحافظات التى تعانى من خطر السيول.





6. الالتزام بتقارير هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس، وما قد يتبعها من إجراءات ضرورية.





7. تفعيل دور إدارة الأزمات بمجلس الوزراء وجميع محافظات الجمهورية.



تشكيل فرق مختصة





بدوره طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بوضع الخطط والبرامج التنفيذية لمواجهة السيول والأمطار مع اقتراب حلول موسم الشتاء.

وقال " عامر " فى بيان له اليوم إنه يجب على الحكومة أن تعطى أكبر اهتمام لمواجهة السيول والأمطار داخل محافظات الوجه البحرى بصفة عامة وداخل محافظة الاسكندرية بصفة خاصة، مطالبا بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة الآثار السلبية للسيول والأمطار.

كما طالب المهندس محمد فرج عامر بالتطهير الحقيقى لشبكة الصرف الصحى على مستوى جميع المحافظات، مشيرا الى أنه خلال السنوات الماضية اتضح ان غالبية شبكات الصرف الصحى على مستوى مناطق عديدة بمحافظة الاسكندرية معطلة ولا تعمل بسبب وجود حيوانات نافقة داخل الصرف الصحى اضافة الى ان غالبية بالوعات الصرف الصحى مسدودة بفعل فاعل.

وقال المهندس محمد فرج عامر إن مثل هذه الامور يجب ان تكون تم ازالتها استعدادا لموسم الشتاء مطالبا الحكومة بتشكيل فرق من الوزارات المختصة للمرور على شبكات الصرف الصحى والبالوعات للتأكد من سلامتها وانها تعمل بصورة جيدة.



