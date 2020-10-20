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حوادث

المشدد 10 سنوات لعامل خطف طفلتين وحاول التعدى عليهما جنسيا بالشرقية

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 03:37 م
محكمة
محكمة
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محمد الطحاوي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة  المستشار سلامة جاب الله، فى جلستها المنعقدة اليوم، حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا، لعامل قام باستدراج طفلتين داخل جراج سيارات وحاول التعدى عليهم جنسيا، وتم ضبطه قبل التعدي عليهم.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من  " ز م" ربة منزل،  تفيد انه أثناء تواجدها أمام مسكنها بالقرية أبصرت " أحمد ر ع " 30 سنة عامل  مقيم قرية الغار دائرة مركز الزقازيق مصطحبا نجلتها وصديقتها الطفلتين إلى داخل جراج سيارات وأوصد بابه، فاستغاثت بزوجها والذي تمكن من الدخول إلى مكان تواجدهم وأبصر المتهم جالسا مجردا من سرواله  وبحوزته سلاح أبيض " سكين" وأمامه الطفلة ملقاه أرضا ومجردة من سروالها، وبجوارها صديقتها الطفلة تلهو بنظارة المتهم.

 

تم ضبط المتهم بمساعدة الأهالى وتم التمكن من نجدة الطفلتين وتوصلت تحريات المباحث إلى صحة الواقعة، وقيام المتهم بخطف الطفلة وصديقتها  عن طريق استدراجهما داخل جراج سيارات وحاول التعدي عليهما جنسيا.

 

تم إحالة المتهم محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق علي ذمة القضية رقم 19859 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة الزقازيق والتى أصدرت حكمها المتقدم.

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