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وزيرة الهجرة توجه نصيحة للمصريين بالخارج بشأن انتخابات مجلس النواب 2020.. فيديو

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 03:53 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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ريهام فيكتور
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن كل فريق غرفة آليات وزارة الهجرة يعمل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا تعمل للرد على كافة الاستفسارات للمصريين بالخارج  بشان انتخابات مجلس النواب 2020.

وأضافت  نبيلة مكرم ، خلال لقائه ببرنامج الآن ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أننا قمنا بالتنبيه على كل المصريين المقيمين بالخارج على بضرورة طباعة الأوراق المطلوبة للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية لعام 2020.

وأشارت  وزيرة الهجرة ، إلى أننا قمنا بالتنبيه بضرورة ارسال الأوراق المطلوبة حتى نتمكن من استلام هذه المظاريف 21 إلى 23 طبقًا لما قررت الهيئة الوطنية للانتخابات .

وتابعت  وزيرة الهجرة ، أن اليوم يستكمل فريق عمل وزارة الهجرة الرد على الاستفسارات ، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات ، منوهة إلى أنها قامت بعمل زووم كونفرس مع المصريين فى الخارج للتحفيز على المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020.

وأكدت  وزيرة الهجرة ، أن هناك العديد من الاستفسارات الواردة التى تخص التسجيل ، موضحًا أن منهم من قاموا بالتسجيل على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بالفعل .

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