وزيرة الهجرة توجه نصيحة للمصريين بالخارج بشأن انتخابات مجلس النواب 2020.. فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة ، إن كل فريق غرفة آليات وزارة الهجرة يعمل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا تعمل للرد على كافة الاستفسارات للمصريين بالخارج بشان انتخابات مجلس النواب 2020.





وأضافت نبيلة مكرم ، خلال لقائه ببرنامج الآن ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أننا قمنا بالتنبيه على كل المصريين المقيمين بالخارج على بضرورة طباعة الأوراق المطلوبة للمشاركة فى ا لانتخابات البرلمانية لعام 2020 .





وأشارت وزيرة الهجرة ، إلى أننا قمنا بالتنبيه بضرورة ارسال الأوراق المطلوبة حتى نتمكن من استلام هذه المظاريف 21 إلى 23 طبقًا لما قررت الهيئة الوطنية للانتخابات .





وتابعت وزيرة الهجرة ، أن اليوم يستكمل فريق عمل المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020 . أن اليوم يستكمل فريق عمل وزارة الهجرة الرد على الاستفسارات ، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات ، منوهة إلى أنها قامت بعمل زووم كونفرس مع المصريين فى الخارج للتحفيز علىفي



