محمد وجيه: القطاع العقاري يحقق نموا جيدا رغم ظروف كورونا

قال المهندس محمد وجيه، مطور عقارى، إن السوق العقارى المصرى برغم كافة الظروف الصعبة التى واجهها فى العام الحالى 2020، بعد جائحة كورونا، لازال يحقق معدلات نمو جيدة.





وأضاف وجيه لـ"صدى البلد"، أن هذا السوق يقوم بتشغيل نحو 100 مهنة وصناعة تابعة ويوفر ملايين فرص العمل سنويا، ويعد من أكبر القطاعات تحقيقا للنمو بالاقتصاد المصرى.





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وتابع، أن هيئة المجتمعات العمرانية بالرغم من الظروف الصعبة الفتة الماضية وحظر التجول لأوقات طويلة، نجحت فى تحقيق خطتها التنموية للمدن التابعة لها، وعلى رأسها مدينة 6 أكتوبر، وكذا استكمال خطة المرافق للعام الجارى بشكل جيد جدا، ساهم فى قيام العديد من الشركات باستكمال مرافق مشروعاتها بالمدينة، وبدء تسليمها للعملاء.





وأوضح، أن منطقة غرب القاهرة المتضمنة مدن الشيخ زايد وأكتوبر وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر وسفنكس الجديدة، شهدت طفرة فى حجم المشروعات والتشغيل بها خلال الأعوام القليلة الماضية خاصة مع تطوير الدولة لعدة مشروعات كبرى عقارية وسياحية بالمنطقة، وخاصة بعد افتتاح مطار سفنكس ومشروع المتحف المصرى الكبير.





وأشار، إلى أن التطوير العقارى فى مصر رغم كل الصعوبات التى يواجهها إلا أنه قطاع واعد دائما، بسبب الفجوة القائمة فى عدد الوحدات السكنية المطلوبة وعدد السكان بالإضافة للوحدات الجديدة التى نحتاجها سنويا لحالات الزواج الجديدة والمقدرة قبل 3 أعوام بنحو نصف مليون وحدة، لذلك يظل الطلب على العقارى قوى ومتزايد برغم أى ظروف.