خيرت بركات يحكي نبذة تاريخية عند بدايات الإحصاء داخل مصر..فيديو

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الأمم المتحدة حددت يوم 20 أكتوبر ليكون يوم عالميا للإحصاء، منوها إلي أنه يتم الإحتفال بهذا اليوم كل 5 سنوات.





وأضاف خيرت بركات، خلال حواره في برنامج"الأن" المذاع عبر فضائية"اكسترا نيوز"، أن الإحتفال هذا العام يتزامن مع مناسبة مهمة جدا وهي احتفال الأمم المتحدة بمرور 75 سنة علي تأسيسها، لافتا إلي أن العالم أجمع يحتفل باليوم العالمي للإحصاء تحت شعار "الحقيقة ربط العالم ببيانات يمكن الوثوق بها".





وأشار "بركات"، إلي أنه في إطار هذا الشعار ومدى أهميته، تعمل جهاز التعبئة والإحصاء بصفة مستدامة علي تطوير جميع البيانات والمؤشرات التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يقوم بالعمل علي تطويرها يتم حتى مواكبة كافة المتغيرات والاقتصادية والبيئية.





وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه يتم وضع بيانات الجهاز أمام صانعي السياسات ومتخذي القرارات، بهدف تركيز جهدهم ومساعدتهم علي التخطيط الجيد لتوجيه جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة في كافة المناطق علي مستوي الجمهورية.





وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التطور التاريخي للإحصاء في مصر يعبر عن أقدم الحضارات في السعي لمعرفة عدد السكان، بأغراض متعددة منها تحصيل الضرائب، وأيضا لصالح العمليات الحربية، مؤكدا أن الإحصاء يشمل عدد الشباب والممتلكات ثم المعدات والآلات التي كانت موجودة في هذا التوقيت.