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برلمان

برلماني: نزول "مدبولي" لآبار الدفن لتفقد الكشف الأثري رسالة ترويج للسياحة

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 03:44 م
محمد المسعود عضو
محمد المسعود عضو مجلس النواب
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فريدة محمد
أشاد النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بحرص الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على النزول إلى إحدى آبار الدفن الثلاث الجديدة التي تم العثور عليها لتفقد الكشف والتوابيت داخل الآبار، وذلك تشجيعا منه لبعثة المجلس الأعلى للآثار. 

وأكد «المسعود» في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، أن وزارة الاثار تشهد طفرة غير مسبوقة من الاكتشافات في الفترة الأخيرة، مشيرًا أن اصار "مدبولي" علي تسجيل فيديو لتوثيق هذه اللحظة، رسالة لكل دول العالم بمكانة مصر الحضارية، بالإضافة إلي الترويج للسياحة المصرية عالميًا. 

وطالب عضو لجنة السياحة بالبرلمان، بضرورة الترويج لمثل هذه الاكتشافات بطرق مختلفة، لعودة مصر لمكانتها السياحية العالمية، موجهًا الشكر والتقدير لرئيس الوزراء، و وزير السياحة والآثار وللعاملين بالوزارة والمجلس الأعلى للآثار على المجهود لخروج مثل هذه الاكتشافات الغير مسبوقة، وعلي الاهتمام بالقطاع السياحي لعودته إلي سابق عهده.

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