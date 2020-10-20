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رياضة

بعد مخالطته مصابا بـ كورونا.. رئيس نادي برشلونة يدخل الحجر الصحي

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 03:34 م
جوسيب بارتوميو رئيس
جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة
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محمد السعيد
دخل جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، الحجر الصحي، بعد مخالطته لشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد  "كوفيد 19".

وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية، أن جوسيب بارتوميو، لن يتمكن من حضور مباراة برشلونة وفرينكفاروزي المجري، المقرر لها اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دورالمجموعات، بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد دخوله الحجر الصحي، نتيجة مخالطته أحد أقاربة الذيأصيب بفيروس كورونا مؤخرا.

وتابعت الصحيفة، أن المسحة الأولى التي خضع لها رئيس نادي برشلونة جاءت سلبية، وينتظر نتيجة المسحة الثانية للاطمئنان على صحته.

ويطمح برشلونة في استعادة هيبته المفقودة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد الخروج من المسابقة الموسم الماضي بفضيحة، عقب الهزيمة من بايرن ميونخ بنتيجة 8 - 2، في الدور ربع النهائي الذي أقيم بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وتسببت كارثة لشبونة في إقالة كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة، من منصبه، وتعيين رونالد كومان خلفا له.

وقاد كومان برشلونة في 4 مباريات في مسابقة الدوري هذا الموسم، فاز في مباراتين، وتعادل في لقاء، وخسر آخر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الليلة بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد19" في المدرجات.

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