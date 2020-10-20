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برلمان

برلماني: السيسي كان حاسما في حديثه عن مهمة بناء وعي حقيقي للمجند

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 03:51 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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أحمد أيمن
أشاد اللواء طارق رسلان، نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته في الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية التأكيد على الخريجين على أهمية الالتزام والانتباه والعلم والتحصن به.

وقال " رسلان " في بيان له أصدره، الثلاثاء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان واضحًا وحاسمًا عندما اكد ان موضوع الوعى موضوع مهم وخطير وهى مهمة تضاف لما تبذلونه وهو بناء وعى حقيقي لأخوك المجند اللي جاي يقعد معاك سنة أو أكتر عشان هو كمان يساهم بوعيه مع أسرته مفيش تحدى يقابل بلدنا والبلاد المستهدفة بأجيال الحرب الحديثة إلا بمقابلتها بوعي حقيقي.

وأكد النائب ان هذه الكلمات من الرئيس السيسي لقيت اهتماما كبيرا وغير مسبوق من المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية.

وناشد النائب طارق رسلان مختلف المؤسسات الإعلامية والثقافية ورجال الاعلام والصحافة والثقافة والفن والإبداع إعطاء أكبر اهتمام لملف الوعى واعتباره واحدا من اهم الملفات القومية الكبرى لمواجهة جميع المخاطر والتحديات والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة.

وأعرب النائب طارق رسلان عن سعادته الغامرة بأداء وعروض خريجي الكليات والمعاهد العسكرية خلال الحفل، مؤكدًا أنهم على مستوى عال وكفاءة كبيرة تؤكد انهم قادرون على حماية أمن مصر واستقرارها.

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