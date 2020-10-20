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فن

صورة نادرة.. شاهد| عبير صبري بـ سن الـ 19 عاما

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 03:50 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة عبير صبرى صورة قديمة له من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وظهرت عبير صبرى في الصورة بسن صغير وملامح صغيرة، وعلقت على الصورة قائلة: "وأنا عمري ١٩، فين الايام الحلوه دي". 

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة عبير صبرى، وجاءت التعلقات كالتالي: "انت من يومك وانت قمر" _ "الصورة دي جميله اوووى" _ "جميلة من يومك". 
 
يُذكر أن عبير صبري شاركت في بطولة مسلسل "خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم يسرا وجومانا مراد  وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز. 

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.

وشاركت في مسلسل "البيت الكبير" بطولة لوسى، سوسن بدر، عبير صبرى، مجدى كامل، داليا مصطفى، حجاج عبد العظيم، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخرى، وأحمد صيام، وحسناء سيف الدين، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وشارك فى الجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى وينتمى لمسلسلات الـ60 حلقة. 

وفى سياق آخر تنتظر عبير صبرى تصوير المشاهد الأخيرة لها فى فيلم "2 طلعت حرب" مع المخرج مجدى أحمد على حيث يتبقى لها أيام معدودة وتودع العمل بالكامل،  ويشارك فى بطولة الفيلم  أحمد وفيق وسمير صبرى ودلال عبد العزيز، محمود قابيل ومنة فضالى وأحمد مجدى من إخراج مجدى أحمد على وتأليف هنزاده فكرى.

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