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حوادث

الوطنية للانتخابات تعلن عن دول لن يصوت فيها المصريون بالخارج

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 03:46 م
الانتخابات
الانتخابات
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جودت عيد - محمد زهير
تنطلق غدا عملية التصويت للمصريون المقيمون بالخارج وذلك على مدار ثلاثة أيام، حيث أنهت الهيئة الوطنية كافة الاستعدادات لإجراء انتخابات المصريين المقيمين خارج مصر. 

ووفقا  لقرار الهيئة فإن المصريين في الخارج سيصوتون في  140 لجنة في 124 دولة .


وأوضحت الوطنية للانتخابات أنه لن يكون هناك أي عمليات تصويت للمصريين المقيمون بالخارج في بعض الدول محل النزاع مثل "ليبيا وسوريا والعراق" 

واكدت ان من سجلوا بياناتهم خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر الماضي، والذين وردت أسماؤهم في قاعدة بيانات ضمن دوائر المرحلة الأولى هم فقط من لهم حق  التصويت خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة .


وأتاحت الوطنية للانتخابات على مدار اليومين الماضيين للمصريين المقيمون بالخارج بطباعة بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرحلة الاولى من انتخابات مجلس النواب 2020 في ١٢٤ دولة عربية وأجنبية ، على موقع الهيئة حتى يتمكن المصريين بالخارج من طباعتها وإبداء الرأي، وإرسالها إلى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية بالبريد خلال أيام الاقتراع حتي الساعة التاسعة مساء من يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر2020، وذلك حتى يتمكنوا من إبداء رأيهم فى المرشحين الذين يخوضون السباق الانتخابى فى الدوائر التابعين لها فى الداخل.

وتجرى عملية الانتخابات لمجلس النواب في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ويتنافس 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية ، وكذلك اربع قوائم إنتخابية .

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