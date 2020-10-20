بعد أن أنصفهم القضاء.. دعوى تطالب وزير التربية والتعليم تعويض طلاب كفر الشيخ الراسبين 200 ألف جنيه

أقام عمرو عبد السلام المحامي وكيلا عن 5 أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ دفعة 2019 والصادر لهم قرار من وزير التربية والتعليم برسوبهم لاتهامهم بالغش الجماعي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام وزير التربية والتعليم بإداء مبلغ تعويض قدره 200 ألف جنيه، تعويضًا عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بهم بسبب قرار رسوبهم واتهامهن بالغش ، وذلك بعد أن أنصفهم القضاء وصدرت أحكام بإلغاء قرار الرسوب.
وكانت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في أغسطس 2019 أصدرت أحكام ضد الطلبة ، وقضت بقبول الدعاوي شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ما دعا الطلاب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكام في يوليو وسبتمبر الماضيين، بقبول الطعون شكلا وفي الموضوع بإلغاء الأحكام المطعون فيها والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار الوزير وما يترتب علي ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان.
وأوضحت دعوى التعويض أن قرار الوزير برسوب الطلاب، أدى إلى إصابة المدعين وأبنائهم بأضرار مادية وادبية جراء خطأ جهة الإدارة، ولحق بالمدعين خسارة مادية متمثلة في مصروفات قضائية وما دفعوه من أموال كأتعاب للمحامين الذين باشروا القضايا للمطالبة بحقوقهم امام درجتي التقاضي، والتي تقدر بعشرات الآلاف من الجنيهات وكذا ما تكبدوه من أموال انفقوها علي الانتقال ما بين محافظة كفر الشيخ والقاهرة لحضور الجلسات، فضلًا عن المصاريف التي انفقوها علي أبنائهم خلال العام الدراسي الجديد بعد اعادته ومصاريف الدروس الخصوصية طوال هذا العام، بالإضافة الي اصابتهم بأضرار أدبية ومعنوية تمثلت في ما أصابهم وابنائهم من احباط واحساسهم بالظلم المرير والايذاء النفسي ، باتهامهم بجرائم تتعلق بالشرف والكرامة والنزاهة والمساس بسمعتهم وحسن سلوكهم، والتي أدت إلى احتقارهم.