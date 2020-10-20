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حوادث

بعد أن أنصفهم القضاء.. دعوى تطالب وزير التربية والتعليم تعويض طلاب كفر الشيخ الراسبين 200 ألف جنيه

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 03:51 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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محمد زهير
أقام عمرو عبد السلام المحامي وكيلا عن 5 أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ دفعة 2019 والصادر لهم قرار من وزير التربية والتعليم برسوبهم لاتهامهم بالغش الجماعي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام وزير التربية والتعليم بإداء مبلغ تعويض قدره 200 ألف جنيه، تعويضًا عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بهم بسبب قرار رسوبهم واتهامهن بالغش ، وذلك بعد أن أنصفهم القضاء وصدرت أحكام بإلغاء قرار الرسوب.
 
وكانت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ  في أغسطس 2019 أصدرت أحكام ضد الطلبة ، وقضت بقبول الدعاوي شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ما دعا الطلاب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكام في يوليو وسبتمبر الماضيين، بقبول الطعون شكلا وفي الموضوع بإلغاء الأحكام المطعون فيها والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار الوزير وما يترتب علي ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان. 

وأوضحت دعوى التعويض أن قرار الوزير برسوب الطلاب، أدى إلى إصابة المدعين وأبنائهم بأضرار مادية وادبية جراء خطأ جهة الإدارة، ولحق بالمدعين خسارة مادية متمثلة في مصروفات قضائية وما دفعوه من أموال كأتعاب للمحامين الذين باشروا القضايا للمطالبة بحقوقهم امام درجتي التقاضي، والتي تقدر بعشرات الآلاف من الجنيهات وكذا ما تكبدوه من أموال انفقوها علي الانتقال ما بين محافظة كفر الشيخ والقاهرة لحضور الجلسات، فضلًا عن المصاريف التي انفقوها علي أبنائهم خلال العام الدراسي الجديد بعد اعادته ومصاريف الدروس الخصوصية طوال هذا العام، بالإضافة الي اصابتهم بأضرار أدبية ومعنوية تمثلت في ما أصابهم وابنائهم  من احباط واحساسهم بالظلم المرير والايذاء النفسي ، باتهامهم بجرائم تتعلق بالشرف والكرامة والنزاهة والمساس بسمعتهم وحسن سلوكهم، والتي أدت إلى احتقارهم.

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