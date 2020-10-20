مناقشة أول رسالة ماجستير بمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم

قال الدكتور كمال غلاب عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم إنه تمت اليوم بقاعة المؤتمرات بالمعهد مناقشة أول رسالة ماجستير بالمعهد، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم.





وأوضح أن الرسالة بعنوان "التركيب السكاني بدولة أثيوبيا وعلاقته بالتنمية البشرية دراسة في جغرافية السكان باستخدام نظم المعلومات الجغرافية"، وهي مقدمة من الباحث أحمد مصطفى جمعة عبدالواحد المعيد بقسم الدراسات الجغرافية بالمعهد.









وضمت لجنة المناقشة والحكم كلا من الأستاذ الدكتور عبد العظيم أحمد عبدالعظيم أستاذ الجغرافيا البشرية بكلية الآداب جامعة دمنهور (مناقشا ورئيسا) والأستاذ الدكتور رفيق محمود عبدالواحد الدياسطي أستاذ الجغرافيا السكانية جامعة حلوان (مناقشا) والدكتور حسن حسونة الأستاذ المساعد بقسم الجغرافيا السكانية بمعهد حوض النيل جامعة الفيوم (مشرفا).





وأشار د. كمال غلاب إلى أن المعهد فيه عدد من الدبلومات في مجال إدارة المستشفيات، ودبلومة السياسة والقانون، ودبلومة الدراسات وبحوث النقل، ودبلومة نظم المعلومات الجغرافية، ودبلومة التنمية الزراعية والأمن الغذائي.



