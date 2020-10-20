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تعليم

وزير التعليم ينفي صدور قرار بوقف الدراسة في المدارس لسوء الأحوال الجوية

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 04:55 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة لم تصدر أي قرار بإغلاق المدارس لسوء الطقس .

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :  أن قرار وقف الدراسة من اختصاص السادة المحافظين ، حسب الحالة في كل محافظة على حدة

وأضاف وزير التربية والتعليم : الدراسة مستمرة بشكل طبيعي دون أي توقف لأي سبب حتى الان.

وكانت قد قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة مازالت في المعدلات الطبيعية وتسجل 30 درجة عظمى على القاهرة خلال ساعات الظهيرة لكنها بدأت في الانخفاض بصورة ملحوظة.


وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "on"، "بداية من الغد، رصدنا حالة من عدم الاستقرار في الحالة الجوية تابعناها بدقة خلال الأسبوع الماضي، وتبدأ هذه الحالة يوم الثلاثاء وتنتهي يوم الأحد القادم".

وتابعت "بداية حالة عدم الاستقرار يوم الثلاثاء على السواحل الغربية للبلاد فقط في مطروح والسلوم وسيدي براني وستسقط عليها أمطار متوسطة وأمطار خفيفة في محافظة الإسكندرية".

وأوضحت أن الأمطار ستبدأ في الامتداد تدريجيًا من الوجه البحري يوم الأربعاء، وستزيد غزارة الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري حتى القاهرة وتكون من متوسطة إلى غزيرة ورعدية بداية من يوم الخميس الماضي، وبالنسبة إلى مدن القناة فإنها ستشهد أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة ورعدية، بالإضافة إلى حدوث بعض السيول في محافظات شمال ووسط سيناء.

وواصلت "أصدرنا البيان بالأمس وأرسلناه في غرفة عمليات دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورئيس الوزراء عقد اجتماعا اليوم للتنسيق مع الهيئة بحضور وزارة الري وتسجيل كافة المحافظات التي ستكون معنية بكميات أمطار كبيرة لاتخاذ الإجراءات".

وأشارت إلى أنه يفضل تقليل الحركة في المحافظات التي ستشهد أمطار غزيرة في الفترة من يوم الخميس إلى الأحد، وهي السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، كما أن القاهرة ستكون مرشحة للتعرض إلى أمطار من متوسطة إلى غزيرة وبخاصة يومي الجمعة والسبت.

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